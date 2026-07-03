Ξάνθη: Ρομαντικός εκπαιδευτικός κάνει καντάδα στην αγαπημένη του παραμονές του γάμου

Εικόνες από άλλες εποχές εκτυλίχθηκαν χθες βράδυ στα σοκάκια της Ξάνθης. Ο εκπαιδευτικός Γιώργος Έψιμος έκανε καντάδα στην εκλεκτή της καρδιάς του Ελένη λόγο πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας την ερχόμενη Κυριακή. Μαζί μουσική συνοδεία φίλων του της τραγούδησε το “μάγκικο μελαχρινό” του Μάρκου Βαμβακάρη.

Η νύφη που εκείνη την ώρα ήταν με τις φίλες της και την πεθερά της συγκινήθηκε και βγήκε στο μπαλκόνι και απόλαυσε την ρομαντική μελωδική έκφραση αγάπης. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και πέντε χρόνια και έχουν ήδη μαζί ένα γλυκύτατο αγοράκι τον Ορέστη. Το βίντεο κατέγραψε η μητέρα του γαμπρού γνωστή δικηγόρος Χρύσα Εψίμου η οποία επίσης συγκινήθηκε και ανέβασε το βίντεο στο προφίλ της με τίτλο :«Όταν ο έρωτας έχει κέφια δυο μέρες πριν το γάμο!!»