Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια Σαλαμίνας

Δύο πυρκαγιές στη Σαλαμίανα, σήμερα 16 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:45.

Η πρώτη στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στην περιοχή Σελήνια. Κινητοποιήθηκαν 95 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας.

Στις 14:55 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Στις 15:05 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Περιστέρια και Αίας Κλάμπ με κατεύθυνση πρός Αιάντιο.

Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).