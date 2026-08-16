Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια Σαλαμίνας
Δύο πυρκαγιές στη Σαλαμίανα, σήμερα 16 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:45.
Η πρώτη στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στην περιοχή Σελήνια. Κινητοποιήθηκαν 95 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα καθώς και Εθελοντές.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας.
Στις 14:55 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Στις 15:05 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Περιστέρια και Αίας Κλάμπ με κατεύθυνση πρός Αιάντιο.
Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
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