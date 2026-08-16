Πυρκαγιά στη Σαλαμίνα: Εντοπίστηκαν δυο σοροί

Κατά της διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στα Περιστέρια Σαλαμίνας, εντοπίστηκαν δυο σοροί, αγνώστων μέχρις στιγμής στοιχείων.

Οι άνεμοι που πνέουν στη Σαλαμίνα, είναι ισχυροί, με αποτέλεσμα, η κατάσβεση να γίνεται κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Να σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη περιοχή, βρίσκεται στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4).

Το ΕΚΑΒ έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα με άμεση κινητοποίηση δυνάμεων, από τη πυρκαγιά σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα στα Περιστέρια κ στη Κακή Βίγλα.

Στο πεδίο επιχειρούν 4 ασθενοφόρα και 1 μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης.

Απο την περιοχή των Περιστεριων παρελήφθησαν 8 άτομα με εγκαύματα σε καλή κατάσταση για το ΚΥ Σαλαμίνας.

Επίσης παρελήφθη και ένας ηλικιωμένος μετά από απεγκλωβισμό από την οικία του από Κακή Βίγλα για ΚΥ Σαλαμίνας.

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