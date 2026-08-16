Πιερία: Συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών και καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης

Συνελήφθη από αστυνομικούς, προχθές (14 Αυγούστου 2026) το μεσημέρι στην Κατερίνη, ένας ημεδαπός άνδρας για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, εντοπίστηκε ο ανωτέρω άνδρας, και μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, 10 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 2 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επίσης, από την οικία του κατασχέθηκαν 4 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 272,5 γραμμαρίων καθώς και 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1,6 γραμμαρίων και 3 αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.