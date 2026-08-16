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Πιερία: Συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών και καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/08/2026 17:32
Πιερία: Συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών και καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης
ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη από αστυνομικούς, προχθές (14 Αυγούστου 2026) το μεσημέρι στην Κατερίνη, ένας ημεδαπός άνδρας για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, εντοπίστηκε ο ανωτέρω άνδρας, και μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, 10 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 2 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επίσης, από την οικία του κατασχέθηκαν 4 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 272,5 γραμμαρίων καθώς και 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1,6 γραμμαρίων και 3 αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

συσκευασμένη κάνναβη
ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: ΕΛ.ΑΣ.

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