Επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Σατερλί και Κολώνες

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού με πλωτά μέσα από τις παραλίες Σατερλί και Κολώνες.

Σκάφη του λιμενικού, αλλά και ιδιωτικά, παραλαμβάνουν τους πολίτες και τους μετεπιβιβαζουν στα φέρι που βρίσκονται στα ανοιχτά. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί συνολικά 364 άτομα στις περιοχές Σατερλί και Κολώνες Σαλαμίνας και έχουν μετεπιβιβαστεί σε 3 Ε/Γ – Ο/Γ πλοία, τα οποία παραμένουν στην περιοχή.

Χτύπησε 112 και στα Σελήνια