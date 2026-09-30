Ξάνθη: Πυροβόλησαν σκύλο και τον άφησαν παράλυτο

Ένα ακόμη περιστατικό κακοποίησης ζώου προκαλεί οργή στην Ξάνθη. Ένας σκύλος βρέθηκε στο Άβατο να σέρνεται στα χωράφια, χωρίς να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πίσω του πόδια. Και τελικά οι εξετάσεις έδωσαν τη σκληρή απάντηση: το ζώο είχε πυροβοληθεί με αεροβόλο.

Ο σκύλος εντοπίστηκε στις 20 Σεπτεμβρίου και άνθρωποι που τον βρήκαν ειδοποίησαν τον Φιλοζωικό Σύλλογο «Αδεσποτούλια Ξάνθης». Οι εθελοντές τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν σε κτηνιατρείο. Η ακτινογραφία έδειξε σφαιρίδιο αεροβόλου στη σπονδυλική του στήλη, γεγονός που εξηγεί και την παράλυση στα πίσω άκρα.

«Κάποια ποστ δεν ξέρουμε πια πώς να τα γράψουμε με ψυχραιμία. Τελικά, ο μικρός είναι πυροβολημένος», έγραψαν οι άνθρωποι του συλλόγου, περιγράφοντας τη δύσκολη κατάσταση του ζώου και την προσπάθεια που τώρα ξεκινά για την αποκατάστασή του.

Το επόμενο βήμα είναι να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία και σε εξειδικευμένη αξιολόγηση, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της βλάβης και τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Σύμφωνα με τους εθελοντές, θα χρειαστεί και μεταφορά σε ειδικό κέντρο για περαιτέρω φροντίδα και αποκατάσταση.

Η καθημερινότητά του είναι ήδη δύσκολη. Ο σκύλος δεν ελέγχει την ούρησή του και χρειάζεται συνεχή καθαριότητα και περιποίηση. Οι άνθρωποι των «Αδεσποτούλιων» εξηγούν ότι στο καταφύγιο δεν υπάρχει ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα και, κατά συνέπεια, ούτε ζεστό νερό, κάτι που κάνει ακόμη πιο απαιτητική τη φροντίδα ενός τόσο σοβαρού περιστατικού.

Ο σύλλογος ζητά τη βοήθεια του κόσμου, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα για τις εξετάσεις, τη μεταφορά, την εξειδικευμένη φροντίδα και την αποκατάσταση του ζώου.