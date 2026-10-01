Κρήτη: Ισχυρή βροχόπτωση στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου

Ισχυρή βροχόπτωση σημειώθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, πρωινές ώρες.

Στην περιοχή μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος για την παροχή βοηθείας εφόσον απαιτηθεί.

Από πληροφορίες, έχει πέσει στύλος και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στη Δημοτική Ενότητα Ζωνιανών.

Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, σε κάποιες περιπτώσεις, έχει ανέβει η στάθμη των υδάτων και φερτά υλικά έχουν αναφερθεί στο οδικό δίκτυο.

Για αυτό το λόγο:

Στις 06:40, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για περιορισμό των μετακινήσεων – επισκέψεων στους οικισμούς, Ζωνιανά και Λιβάδια καθώς και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.