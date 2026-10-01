Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε 12χρονο

Ο οδηγός συνελήφθη λίγα μέτρα μακριά από το σημείο της σύγκρουσης – Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ενός 12χρονου σημειώθηκε το βράδυ στην οδό Αχαρνών, όταν 41χρονος οδηγός μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με το ποδήλατο που οδηγούσε ο ανήλικος και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 23:30, στο ύψος του αριθμού 130, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Αθήνα προς Πατήσια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 12χρονος επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα, όταν παρασύρθηκε από τη διερχόμενη δίκυκλη μοτοσικλέτα.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο 41χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, ωστόσο, τον εντόπισαν λίγο αργότερα, στο ύψος του αριθμού 131 της Αχαρνών, και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο 12χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Από τον έλεγχο των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 41χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με την ένδειξη του αλκοτέστ να φτάνει στο 0,55. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για προηγούμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οδήγηση ενώ είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης, σωματικές βλάβες, επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου ατυχήματος.