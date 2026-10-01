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Προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες

από τους ισχυρούς ανέμους
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/10/2026 08:59
Προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες
ΦΩΤΟ/ ΙΝΤΙΜΕ

Προβλήματα σε ορισμένα δρομολόγια πλοίων, προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, που στο Αιγαίο, αγγίζουν και τα 8 μποφόρ.

Μέχρι τις 11 σήμερα το πρωί, δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Εν τω μεταξύ, από το λιμάνι του Πειραιά, υπάρχουν τροποποιήσεις και αλλαγές σε ορισμένα δρομολόγια, ενώ για τον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια δεν εκτελούνται από όλα τα ταχύπλοα.

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