Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν»

Συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς, ο TikToker «Τέο» για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση στους δρόμους της πόλης.

Ο συλληφθείς, αρνείται τις κατηγορίες, ενώ καταγγέλλει τους αστυνομικούς, για τον τρόπο με τον οποίο, έγινε η επέμβαση στο αυτοκίνητό του, λέγοντας, ότι οι αστυνομικοί, έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου του με λοστό.

Ο ίδιος, υποστήριξε σε βίντεο που ανάρτησε, ότι αστυνομικοί τον ακολούθησαν με συμβατικό όχημα χωρίς, όπως λέει, να ενεργοποιήσουν φάρο ή ηχητικό σήμα.

Αναφέρει επίσης, ότι αμέσως μετά οι αστυνομικοί κατέβηκαν από το αυτοκίνητό τους και έσπασαν παράθυρα του οχήματός του με ειδικό εργαλείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο ίδιος και συνεπιβάτες του.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου του Τik Τoker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν», Όθωνα Παπαδόπουλου

Ο δικηγόρος του influencer, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει: “Σήμερα το μεσημέρι κλήθηκα από τον γνωστό ΤίκΤόκερ «ΤΕΟ» να μεταβώ σε περιοχή της οδού Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη, όπου, όπως μου κατήγγειλε, είχε δεχθεί επίθεση από αστυνομικούς που του προκάλεσαν ζημίες στο αυτοκίνητό του.

Μετέβην άμεσα στο σημείο όπου διαπίστωσα τα εξής : Δύο αστυνομικοί του Τμήματος Αλλοδαπών είχαν θεωρήσει ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν αλλοδαποί και είχαν πραγματοποιήσει επίθεση με ειδικό όργανο θραύσης κρυστάλλων, με το οποίο είχαν επιτεθεί αιφνιδιαστικά από πίσω και είχαν σπάσει τα τζάμια του αυτοκινήτου προκαλώντας σοβαρές ζημίες. Στην συνέχεια παραδέχτηκαν ότι είχαν κάνει λάθος και ζήτησαν συγγνώμη.

Όταν όμως ο ΤικΤόκερ ζήτησε να πάνε όλοι μαζί στο Τμήμα για να καταγραφεί το περιστατικό και στην συνέχεια εκδήλωσε την επιθυμία να υποβάλλει μήνυση για την φθορά της ιδιοκτησίας του, τότε οι δράστες, για να αποφύγουν τις συνέπειες της πράξης τους, του υπέβαλαν ψεύτικη μήνυση για δήθεν «απείθεια», «βία κατά υπαλλήλων» και «επικίνδυνη οδήγηση» και διενήργησαν σύλληψη, πέντε ώρες μετά το συμβάν στο Αστυνομικό Τμήμα, και όχι επί τόπου στο σημείο, όπως θα συνέβαινε εάν πράγματι είχαν συμβεί όλα όσα του αποδίδουν.

Με τον τρόπο αυτό, ο «Τεό» συνελήφθη στα πλαίσια αυτοφώρου για πράξεις που ποτέ δεν τέλεσε. Ειδοποιήθηκα και μετέβην στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου καταθέσαμε μήνυση κατά των δύο αστυνομικών για έξι, συνολικά, ποινικά αδικήματα και συγκεκριμένα για : 1) φθορά ξένης ιδιοκτησίας, 2) απειλή, 3) επικίνδυνη σωματική βλάβη (από τραυματισμό που προκλήθηκε στον «Τεό» από τα θραύσματα των τζαμιών), 4) παράβαση καθήκοντος, 5) ψευδή καταμήνυση και 6) ψευδή κατάθεση.

Ως αποτέλεσμα της μηνύσεώς μας οι δύο αστυνομικοί ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ και ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Πρίν από μία ώρα περίπου εμφανίστηκαν σε σε διάφορα σάιτ δημοσιεύματα που παρουσιάζουν μία τελείως διαφορετική εκδοχή για το συμβάν, εκδοχή που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα επικαλούνται ανώνυμες «αστυνομικές πηγές».

Για την διασπορά ψευδών ειδήσεων θα ασκηθούν αγωγές, ενώ θα αιτηθούμε από τους υπαίτιους να κατονομάσουν τις πηγές τους και θα επανέλθουμε με νέα σειρά μηνύσεων και αγωγών κατά των συγκεκριμένων «πηγών», για συκοφαντική δυσφήμηση και όποιες άλλες πράξεις προκύψουν. Τραυματισμό από την βίαιη επίθεση των αστυνομικών υπέστη και ο συνεπιβάτης του αυτοκινήτου, ο οποίος επίσης υπέβαλε μήνυση.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο διαδίκτυο έχει αναρτηθεί τις τελευταίες ώρες βίντεο στο οποίο έχουν καταγραφεί οι ίδιοι αστυνομικοί να πραγματοποιούν και άλλη βίαιη επίθεση σε άλλο αυτοκίνητο, την προηγούμενη ημέρα, στην ίδια περιοχή, χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, δηλ. σπάζοντας τα τζάμια με ειδικό όργανο θραύσης κρυστάλλων. Θα εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανένας πολίτης δεν θα αντιμετωπίσει ξανά τέτοια βίαιη, αυθαίρετη και παράνομη συμπεριφορά”.