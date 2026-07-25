Ξάνθη: Η αγκαλιά που συγκίνησε το διαδίκτυο

Ένας νεαρός σκύβει πάνω από το αναπηρικό αμαξίδιο, παίρνει με προσοχή στην αγκαλιά του μια ηλικιωμένη γυναίκα και την οδηγεί μέχρι τη θάλασσα. Εκείνη αφήνεται στα χέρια του, νιώθει ξανά το νερό και απολαμβάνει μία στιγμή ελευθερίας, χαράς και ανεμελιάς.

Το συγκινητικό βίντεο, που δημοσίευσαν “Τα νέα της Ξάνθης”, έχει ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο προβολές, προκάλεσε κύμα θετικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χιλιάδες χρήστες στάθηκαν στην τρυφερότητα, τον σεβασμό και την ανθρωπιά του νεαρού φροντιστή, ο οποίος έγινε για λίγα λεπτά τα «πόδια» της ηλικιωμένης γυναίκας, βοηθώντας τη να φτάσει μέχρι το κύμα.

Η ξεχωριστή αυτή στιγμή καταγράφηκε κατά τη διάρκεια θαλασσινής εξόρμησης των φιλοξενούμενων του Γηροκομείου Ξάνθης «Ο Μέγας Βασίλειος».

Οι ηλικιωμένοι, συνοδευόμενοι από τους φροντιστές και το προσωπικό του Ιδρύματος, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τον ήλιο, τη δροσιά του νερού και λίγες ώρες ξεγνοιασιάς δίπλα στη θάλασσα.

Πρόκειται για την πέμπτη θαλασσινή εξόρμηση που διοργανώνεται μέσα στη φετινή χρονιά, με στόχο οι φιλοξενούμενοι του Γηροκομείου να βγουν από την καθημερινότητά τους και να ζήσουν όμορφες στιγμές κοντά στη φύση.

Πίσω από τα χαμόγελα και τις συγκινητικές εικόνες βρίσκεται η διαρκής και αθόρυβη προσπάθεια των εργαζομένων του Ιδρύματος. Με υπομονή, δύναμη και κυρίως με αγάπη, βοηθούν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα κινητικότητας να πλησιάσουν τη θάλασσα και να απολαύσουν όσα για τους περισσότερους θεωρούνται αυτονόητα.

Η συγκεκριμένη εικόνα αποδεικνύει ότι η φροντίδα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Είναι ένα λειτούργημα που απαιτεί ενσυναίσθηση, σεβασμό και ουσιαστική ανθρώπινη παρουσία.

Από τη διοίκηση και το προσωπικό του Γηροκομείου σημειώνεται χαρακτηριστικά:

«Ο καιρός μας αγαπάει και δεν θέλει να μας στερήσει την τόσο ωφέλιμη ξεκούραση της θάλασσας».

Μερικές φορές, άλλωστε, η ανθρωπιά δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια. Μπορεί να χωρέσει σε μία αγκαλιά που ξεκινά από ένα αναπηρικό αμαξίδιο και φτάνει μέχρι τη θάλασσα.