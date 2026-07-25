LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

18:50
ALPHA NEWS

Άλογο και άνθρωπος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
25/07/2026 13:37

Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με το άλογο ; Πόσο επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά και την υγεία. Η Αμίλια Ανετοπούλου , Προπονήτρια Ιππασίας , BSc in Equine Sports Science, Nottingham Trent University – FEI level 3 και μέλος του Ιππικού Ομίλου Τριάθλου Ιππική Σχολή Ιπ.Ο.Τ.Ι.Σ στον  Βόλο εξηγεί με απλό τρόπο την προσφορά του συμπαθητικών φίλων του ανθρώπου .

 

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης