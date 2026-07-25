Φωτιά στους Γιαννάδες Κέρκυρας

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στους Γιαννάδες της Κέρκυρας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο μέτωπο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ έως τώρα δεν έχει αναφερθεί κίνδυνος για κατοικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεση έχουν αναπτυχθεί 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα.

Επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής στους Γιαννάδες

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή, με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή, καθώς το πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε σε περιοχή της Κέρκυρας.

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι αναμενόταν η απογείωση πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου PZL που βρίσκονται στο νησί, προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρηση. Η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής αναφέρει ότι στην κατάσβεση επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την έκταση της φωτιάς. Οι αρμόδιες Αρχές αναφέρουν ότι δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές στην περιοχή των Γιαννάδων.

Η Πυροσβεστική διατηρεί αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με τη συνδρομή των επίγειων δυνάμεων και των εναέριων μέσων.