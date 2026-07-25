Βίντεο ντοκουμέντο: Επί μισή ώρα έκλεβαν αγροτικό στο Γαλάτσι

Ο Alpha αποκαλύπτει καρέ-καρέ τη δράση τεσσάρων νεαρών, οι οποίοι επέστρεψαν ακόμη και με μπαταρία για να καταφέρουν να πάρουν το όχημα – Η έκκληση του ιδιοκτήτη, Αργύρη Πέτρου, για πληροφορίες

Ένα βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει καρέ-καρέ το θράσος των δραστών αποκαλύπτει ο Alpha. Τέσσερις νεαροί χρειάστηκαν περίπου μισή ώρα για να κλέψουν ένα αγροτικό αυτοκίνητο από την πλατεία Κύπρου, στο Γαλάτσι.

Η κάμερα ασφαλείας καταγράφει τις κινήσεις τους από την πρώτη στιγμή. Οι δράστες πλησιάζουν το όχημα και αρχικά επιχειρούν να το παραβιάσουν από την πλευρά του συνοδηγού. Στη συνέχεια περνούν στη θέση του οδηγού και συνεχίζουν επίμονα τις προσπάθειές τους, χωρίς να φαίνεται να ανησυχούν ότι βρίσκονται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, ανάμεσα σε πολυκατοικίες, όπου ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε κάποιος να τους αντιληφθεί.

Ιδιοκτήτης του αγροτικού είναι ο Αργύρης Πέτρου, μηχανικός αυτοκινήτων στο επάγγελμα, ο οποίος είχε αγοράσει το όχημα μόλις πριν από λίγες ημέρες, προκειμένου να το χρησιμοποιεί για την καλλιέργεια των ελαιόδεντρων που διαθέτει στο χωριό του, στο Αίγιο.

Δεν είχε προλάβει ακόμη να βγάλει πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς περίμενε την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Γνωρίζοντας, ωστόσο, τον κίνδυνο κλοπής, είχε πάρει σχεδόν κάθε πιθανό μέτρο προστασίας.

Το όχημα ήταν χωρίς βενζίνη, ενώ ο ίδιος είχε αφαιρέσει τη μπαταρία και τα μπουζοκαλώδια. Παράλληλα, είχε τοποθετήσει ειδικό αντικλεπτικό μπαστούνι, το οποίο κλείδωνε το τιμόνι και το φρένο.

Οι δράστες, όμως, δεν εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους. Όταν διαπίστωσαν ότι το αγροτικό δεν είχε μπαταρία, αποχώρησαν προσωρινά από το σημείο. Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψαν, αυτή τη φορά έχοντας μαζί τους μπαταρία, αποφασισμένοι να ολοκληρώσουν την κλοπή.

Έπειτα από περίπου μισή ώρα προσπαθειών, κατάφεραν τελικά να θέσουν το όχημα σε κίνηση και να εξαφανιστούν. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, έφυγαν ακόμη και χωρίς να λειτουργούν κανονικά τα φρένα, χρησιμοποιώντας το χειρόφρενο για να ελέγχουν το αγροτικό.

Το πρωί, ο Αργύρης Πέτρου βρέθηκε μπροστά σε μία δυσάρεστη έκπληξη, όταν διαπίστωσε ότι το αυτοκίνητο που είχε αγοράσει με κόπο είχε κάνει φτερά.

Άρχισε αμέσως να αναζητά υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής και τότε είδε καρέ-καρέ την προσπάθεια των δραστών. Στη συνέχεια έψαξε ο ίδιος στους γύρω δρόμους και στις γειτονικές περιοχές, χωρίς όμως να καταφέρει να εντοπίσει το όχημά του.

Ο ιδιοκτήτης κατήγγειλε την κλοπή στην Αστυνομία, ενώ δημοσίευσε το βίντεο και σε διαδικτυακές σελίδες και ομάδες αγγελιών, ελπίζοντας ότι κάποιος θα αναγνωρίσει το αγροτικό ή θα έχει δει κάτι που μπορεί να βοηθήσει στις έρευνες.

Ο Αργύρης Πέτρου απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε ή έχει δει το όχημα να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές. Όπως τονίζει, το είχε αποκτήσει μόλις πρόσφατα και το περίμενε για να μπορέσει να κάνει τις αγροτικές εργασίες του και να φροντίζει τις ελιές του στο Αίγιο.

Δείτε στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Alpha ολόκληρη τη δράση των τεσσάρων νεαρών, από την πρώτη προσπάθεια παραβίασης μέχρι τη στιγμή που απομακρύνονται με το κλεμμένο αγροτικό.