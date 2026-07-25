Άντεξαν αιώνα, τα σάρωσε το μπουρίνι

Από νωρίς τα συνεργεία πιάσανε δουλειά. Απομακρύνουν τα πεύκα που ξερίζωσε το μπουρίνι στο Άλσος Ιλίου. Μαζί με αυτά κι ένα μικρό κομμάτι αθηναϊκής ιστορίας. Η περιοχή θυμούνται οι παλιοί είχε την ονομασία πευκώνας, από τα δυνατά πανύψηλα πεύκα που βρίσκονταν εκεί, “από πάντα” όπως λένε κι εξιστορούν:

“Στον μεγάλο δύσκολο χειμώνα της Κατοχής, όταν η Αθήνα πείνασε και ξεπάγιασε, οι κάτοικοι αναζητούσαν στα περίχωρα ξύλα να ζεσταθούν. Τα συγκεκριμένα πεύκα όμως δεν τα πείραξε κανείς γιατί υπήρχε φυλάκιο των Ιταλών και απαγορευόταν”.

Γύρω από αυτά τις επόμενες δεκαετίες, σε καλύτερες ειρηνικές μέρες, φτιάχτηκαν γειτονιές και μαγαζιά που μεγάλωσαν γενιές. Το μπουρίνι ξερίζωσε ένα κομμάτι του πολύτιμου πρασίνου και φανέρωσε μια άγνωστη μικρή ιστορία.