Καταιγίδα στην Ακρόπολη: Τουρίστες κατεβαίνουν βιαστικά από τον Ιερό Βράχο

Εντυπωσιακές εικόνες από την ξαφνική καταιγίδα που έπληξε την Αθήνα καταγράφηκαν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στο βίντεο, ο Παρθενώνας σχεδόν χάνεται μέσα στην πυκνή βροχή, ενώ δεκάδες τουρίστες, αιφνιδιασμένοι από την ένταση της μπόρας, προσπαθούν να απομακρυνθούν από τον αρχαιολογικό χώρο.

Μούσκεμα και με ό,τι διαθέτουν για να προστατευτούν από το νερό, κατεβαίνουν βιαστικά, αλλά και προσεκτικά, στα βρεγμένα σημεία, την ώρα που άλλοι επισκέπτες αναζητούν προσωρινό καταφύγιο κάτω από ομπρέλες ή σε πιο προστατευμένα σημεία.

Η ισχυρή βροχόπτωση περιορίζει αισθητά την ορατότητα και δημιουργεί ένα εντυπωσιακό, σχεδόν απόκοσμο σκηνικό γύρω από τον Παρθενώνα.

Πηγή:@sabrina_goede