Τέμπη: Δικαίωση για τους συγγενείς θυμάτων η εισήγηση για παραπομπή Τριαντόπουλου – Αγοραστού

“Εμείς τα λέγαμε” από καιρό δηλώνουν σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών που αισθάνονται δικαιωμένοι μετά την πρόταση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παραπεμφθεί σε δίκη για το μπάζωμα στο χώρο του δυστυχήματος ο Πρώην Υπουργός παράς τω Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος συμπαρασύροντας και τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό.