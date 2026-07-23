Δολοφονία ποινικολόγου: Με ποινικό παρελθόν ο Αιγύπτιος παράνομος μετανάστης

Ένας 28χρονος Αιγύπτιος, παράνομος μετανάστης, συνελήφθη από την αστυνομία, και ομολόγησε τη δολοφονία, του ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου.

Η αστυνομία έφθασε στα ίχνη του, από τις κάμερες που τον είχαν καταγράψει, αλλά και τα αποτυπώματα, που εντοπίστηκαν στο γραφείο του ποινικολόγου, καθώς είχε ποινικό μητρώο.

Ο ALPHA φέρνει σήμερα στο φως νέα ντοκουμέντα με τον δράστη στο αυτοκίνητο του θύματος.

Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς.