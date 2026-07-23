Κρήτη: Σύλληψη ιατροδικαστή και τοξικολόγου για αλλοίωση ιατρικών εκθέσεων
Δυο συλλήψεις ,ενός Ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου, είχαμε στα Χανιά για συμμετοχή σε κύκλωμα αλλοίωσης των αποτελεσμάτων ιατροδικαστικών εξετάσεων με σκοπό να γλυτώσουν κάποιοι έναντι αμοιβής από σοβαρές κατηγορίες η να ωφεληθούν σε δίκες. Στο κύκλωμα συμμετέχουν Δικηγόρος Αστυνομικός και υπάλληλοι των εργαστηρίων.
Μας ενημερώνει η Ρένα Κουβελιώτη
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