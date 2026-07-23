LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Θα σε Δω στο Πλοίο (Ε)

Θα σε Δω στο Πλοίο (Ε)

07:20
ALPHA NEWS

Κρήτη: Σύλληψη ιατροδικαστή και τοξικολόγου για αλλοίωση ιατρικών εκθέσεων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/07/2026 20:09

Δυο συλλήψεις ,ενός Ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου, είχαμε στα Χανιά για συμμετοχή σε κύκλωμα αλλοίωσης των αποτελεσμάτων ιατροδικαστικών εξετάσεων με σκοπό να γλυτώσουν κάποιοι έναντι αμοιβής από σοβαρές κατηγορίες η να ωφεληθούν σε δίκες. Στο κύκλωμα συμμετέχουν Δικηγόρος Αστυνομικός και υπάλληλοι  των εργαστηρίων.

Μας ενημερώνει η Ρένα Κουβελιώτη

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης