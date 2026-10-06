Χανιά: Συνελήφθη 37χρονη Αμερικανίδα

Στη σύλληψη μιας 37χρονης Αμερικανίδας προχώρησαν την Κυριακή οι Αρχές στα Χανιά, καθώς εντοπίστηκε να τραβά φωτογραφίες στην ευρύτερη περιοχή του Ναυστάθμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γυναίκα φωτογράφιζε διάφορα σημεία και τοπία της περιοχής. Κατά τη διέλευσή της από σημείο κοντά στον Ναύσταθμο, στον φακό της καταγράφηκαν ορισμένα σπίτια, ενώ στο βάθος διακρίνονταν εγκαταστάσεις και πλοία.

Από την εξέταση του φωτογραφικού υλικού και των ψηφιακών πειστηρίων που κατασχέθηκαν, δεν προέκυψε ότι η 37χρονη είχε εστιάσει στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή στα πλοία.

Ωστόσο, λόγω των περιορισμών που ισχύουν για τη φωτογράφιση στην περιοχή, συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για κατασκοπεία σε βαθμό πλημμελήματος.

Μετά την εξέταση των στοιχείων από τις αρμόδιες Αρχές, το φωτογραφικό υλικό δεν κρίθηκε ότι περιείχε κρίσιμες πληροφορίες. Ως αποτέλεσμα, η 37χρονη αφέθηκε ελεύθερη.