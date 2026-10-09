Χανιά: Νεκρός 61χρονος κτηνοτρόφος στο ποιμνιοστάσιό του
Νεκρός εντοπίστηκε ένας 61χρονος κτηνοτρόφος μέσα στο ποιμνιοστάσιό του, σε χωριό της Κισσάμου στα Χανιά.
Τον άνδρα αναζητούσαν οι δικοί του άνθρωποι, που ανησύχησαν επειδή απουσίαζε.
Τον εντόπισε ο αδελφός του
Ο 54χρονος αδελφός του 61χρονου πήγε στην κτηνοτροφική μονάδα που διατηρούσε ο άνδρας στο χωριό και τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 61χρονος είχε ήδη καταλήξει.
Νεκροψία-νεκροτομή για τα αίτια θανάτου
Τα ακριβή αίτια του θανάτου του κτηνοτρόφου δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί. Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του 61χρονου.
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