Μεταγγραφές φοιτητών: Άνοιξαν σήμερα οι αιτήσεις

Άνοιξαν σήμερα οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την χορήγηση μεταγγραφής/μετακίνησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις ανοίγουν από σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και λήγουν 02 Οκτωβρίου στις 14:00 το μεσημέρι.

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, συγκεκριμένα:

από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους,

από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,

από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026,

από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης,

από φοιτητές – τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),

από φοιτητές – τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Πώς θα συνδεθούν στην εφαρμογή

Οι αιτούντες προκειμένου να συνδεθούν στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username), τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Επίσης, οι αιτούντες πρέπει οπωσδήποτε να έχουν Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) , όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ στο πλαίσιο ελέγχου των δικαιολογητικών.

Όοσν αφορά τους φοιτητές που έχουν κυπριακή καταγωγή και για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής και τους φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ μετά από συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026,προβλέπονται άλλες ημερομηνίες.

Συγκεκριμένα, θα υποβάλουν αίτημα μετεγγραφής/μετακίνησης σε άλλες ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγγραφής τους.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο.