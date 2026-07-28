Χανιά: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο ιατροδικαστής

Αποφάνθηκαν ανακριτής και εισαγγελέας για τον ιατροδικαστή, αποφασίζοντας να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους εξόδου από τη xώρα και καταβολή εγγυοδοσίας.Το ποσό της εγγύησης φτάνει τα 20.000 ευρώ.

Η απολογία του ιατροδικαστή διήρκησε πολλές ώρες και ολοκληρώθηκε στις 2 τα ξημερώματα. Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν δωροληψία με σκοπό την σύσταση ψευδών εκθέσεων και πιστοποιητικών.

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι δικηγόροι του, κατά την απολογητική διαδικασία δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις που να αποδεικνύουν την ενοχή του.