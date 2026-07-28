Ασυνείδητος οδηγός εγκατέλειψε τόπο τροχαίου

Ένας 70χρονος κατηγορείται ότι ότι εγκατέλειψε τόπο τροχαίου στο οποίο ενεπλάκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο ηλικιωμένος ενεπλάκη σε τροχαίο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης με έναν 45χρονο δικυκλιστή, ενώ φέρεται να αποχώρησε αμέσως από το σημείο.Εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγες ώρες μετά, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής, στη Φλώρινα.

Από το τροχαίο ο δικυκλιστής τραυματίστηκε ελαφρά.