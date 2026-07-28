Στον Εισαγγελέα σήμερα οι συλληφθέντες για την έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας

Στο κατώφλι του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κορίνθου οδηγούνται σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, τρία άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μετά τη φονική έκρηξη και την πυρκαγιά που ισοπέδωσαν εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Το τραγικό συμβάν, που σημειώθηκε τη Δευτέρα, στοίχισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργάτη.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας, 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας 46 ετών, ως υπαίτιοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, από την έκρηξη, έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε παροχή υγραερίου.

Επιπλέον, τραυματίστηκε με ελαφρά εγκαύματα ένας 37χρονος, ελληνικής καταγωγής.

Η προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτιών και συνθηκών του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διενεργείται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας της Δ.Α.Ε.Ε..