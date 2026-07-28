Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη 23χρονος τράπερ μετά από καταδίωξη – Βρέθηκε κατσαβίδι στην κατοχή του

Στη σύλληψη ενός 23χρονου τράπερ, γιου γνωστού ηθοποιού, προχώρησαν αστυνομικοί στη Νέα Σμύρνη το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου, έπειτα από καταδίωξη με μοτοσικλέτα και στη συνέχεια πεζή. Στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα κατσαβίδι, ενώ για την υπόθεση διενεργείται η προβλεπόμενη προανάκριση.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 22:15 στην οδό Αιγαίου, όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό μοτοσικλέτας να σταματήσει για έλεγχο. Ο 23χρονος φέρεται να μην συμμορφώθηκε, να ανέπτυξε ταχύτητα και να απομακρύνθηκε από το σημείο.

Η καταδίωξη στους δρόμους της Νέας Σμύρνης

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν τη μοτοσικλέτα στους δρόμους της Νέας Σμύρνης. Ο 23χρονος εγκατέλειψε στη συνέχεια το δίκυκλο και επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, με την καταδίωξη να συνεχίζεται πεζή.

Οι πηγές που δημοσίευσαν το περιστατικό διαφέρουν ως προς το ακριβές σημείο όπου εγκαταλείφθηκε η μοτοσικλέτα. Σε μία εκδοχή αναφέρεται η συμβολή των οδών Αιγαίου και Αγαμέμνονος, ενώ άλλες τοποθετούν το σημείο στη συμβολή Αιγαίου και Δαρδανελίων.

Αντίστοιχα, σε δημοσίευμα αναφέρεται ότι η ακινητοποίηση έγινε στη συμβολή της Αιγαίου με την Αμισού. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Το κατσαβίδι και η προανάκριση της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά τη σύλληψη ακολούθησε έλεγχος, κατά τον οποίο βρέθηκε ένα κατσαβίδι στην κατοχή του 23χρονου. Το αντικείμενο κατασχέθηκε και ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες.

Για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση, με τις Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η καταδίωξη. Σε μία από τις δημοσιευμένες εκδοχές της υπόθεσης αναφέρεται ότι σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, λόγω της κατοχής του κατσαβιδιού, καθώς και ότι προβλέπεται η προσαγωγή του στον αρμόδιο εισαγγελέα.