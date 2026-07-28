Ρόδος: Σύλληψη 51χρονου για απάτη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Στα χέρια των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουλίου 2026 ένας 51χρονος αλλοδαπός. Ο συλληφθείς καταζητούνταν σε διεθνές επίπεδο, καθώς εις βάρος του εκκρεμούσε σχετικό ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο συλληφθείς αναζητούνταν βάσει εγγράφου της Interpol Ρωσίας.

Οι διωκτικές αρχές της χώρας τον κατηγορούν για απάτη σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από οργανωμένη ομάδα, καθώς και για συμμετοχή σε εγκληματική κοινότητα.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των διεθνών αστυνομικών ελέγχων για τον εντοπισμό φυγόδικων που καταζητούνται από ξένες δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 51χρονος πρόκειται να προσαχθεί στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, ώστε να δρομολογηθούν οι νόμιμες ενέργειες για την έκδοσή του βάσει του διεθνούς εντάλματος.