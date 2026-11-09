Χανιά: Ελεύθερος ο οδηγός του απορριμματοφόρου

Εξιτήριο για τους δύο τραυματίες στο Ενετικό Λιμάνι

Στο μικροσκόπιο πραγματογνώμονα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το ηλεκτροκίνητο όχημα κινήθηκε ανεξέλεγκτα και παρέσυρε δύο θαμώνες καφετέριας.

Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε σήμερα το μεσημέρι, ο οδηγός του μικρού ηλεκτροκίνητου απορριμματοφόρου της ΔΕΔΙΣΑ, που προκάλεσε αναστάτωση στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, όταν κινήθηκε ανεξέλεγκτα και κατέληξε σε καφετέρια, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, σε βάρος του οδηγού έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του πρωτοφανούς ατυχήματος.

Εξιτήριο πήραν οι δύο τραυματίες

Ευχάριστα είναι τα νέα για τους δύο άνδρες, ηλικίας 52 και 59 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν την ώρα που έπιναν τον καφέ τους.

Και οι δύο πήραν εξιτήριο νωρίς το απόγευμα από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, καθώς, μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, κρίθηκε ότι δεν χρειαζόταν περαιτέρω νοσηλεία.

Ο ένας από τους δύο είχε τραυματιστεί στο κεφάλι και, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, παρασύρθηκε από το όχημα σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων. Ο δεύτερος τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι.

Το σενάριο που εξετάζεται για την ανεξέλεγκτη πορεία

Την ίδια ώρα, οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν πώς το μικρό ηλεκτροκίνητο όχημα ξεκίνησε να κινείται χωρίς τον οδηγό του.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο εργαζόμενος είχε κατέβει από το απορριμματοφόρο στην οδό Αφεντούλιεφ, προκειμένου να αντικαταστήσει σακούλα σε καλαθάκι απορριμμάτων.

Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι να μετακινήθηκε κάποιο βαρύ αντικείμενο μέσα στο όχημα, πιθανόν στοιβαγμένες άδειες σακούλες, και να έπεσε πάνω στο πεντάλ του γκαζιού, προκαλώντας την ανεξέλεγκτη κίνησή του.

Πρόκειται, ωστόσο, για μια αρχική εκτίμηση και όχι για επιβεβαιωμένο συμπέρασμα.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε αυτοψία από δικαστικό πραγματογνώμονα, η έκθεση του οποίου αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Την προανάκριση διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Χανίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων.