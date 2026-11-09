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Πάτρα: Στις φλόγες νταλίκα στην περιμετρική

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/11/2026 17:00
Πάτρα: Στις φλόγες νταλίκα στην περιμετρική
INTIME

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική, όταν λαμπάδιασε νταλίκα στην Πάτρα, όσο κινούνταν στην περιμετρική, στο ύψος του Μιντιλογλίου, το μεσημέρι.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - TEMPO24

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ένα λάστιχο της νταλίκας το οποίο έσκασε. Μέσα σε λίγα λεπτά πυκνοί μαύροι καπνοί τύλιξαν το όχημα και το σημείο.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική και ηα στυνομία, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί.

Πηγή: Tempo24

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