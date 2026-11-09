Θεσσαλονίκη: 28χρονος δότης χάρισε ελπίδα ζωής σε τρεις χώρες

Η καρδιά του ταξίδεψε στην Ουγγαρία

Μέσα στον πόνο για την απώλεια του παιδιού τους, οι δικοί του άνθρωποι πήραν μια γενναία απόφαση, προσφέροντας δώρα ζωής σε συνανθρώπους μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μια συγκινητική πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου η οικογένεια ενός 28χρονου, που έφυγε από τη ζωή, αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά του, χαρίζοντας ελπίδα σε ασθενείς που περίμεναν μια δεύτερη ευκαιρία.

Ο νεαρός νοσηλευόταν στην Α΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».

Μετά τη γενναία απόφαση της οικογένειάς του, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου η λήψη της καρδιάς, των πνευμόνων, του ήπατος, ενός νεφρού και των κερατοειδών του, στο πλαίσιο μιας μεγάλης, συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Τα όργανά του ταξίδεψαν σε Ελλάδα, Ουγγαρία και Αυστρία

Η καρδιά του 28χρονου μεταφέρθηκε σε μεταμοσχευτικό κέντρο της Ουγγαρίας, ενώ οι πνεύμονές του ταξίδεψαν μέχρι τη Βιέννη, στο Γενικό Νοσοκομείο της αυστριακής πρωτεύουσας.

Το ήπαρ και ο νεφρός μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ενώ οι κερατοειδείς παραδόθηκαν στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία, συνεργάστηκαν εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες από την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Αυστρία, υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του ευρωπαϊκού δικτύου Eurotransplant.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή των γιατρών, των νοσηλευτών και του προσωπικού πολλών τμημάτων του νοσοκομείου «Παπανικολάου», καθώς και του ΕΚΑΒ.

Η συγκινητική ευχαριστήρια ανακοίνωση του νοσοκομείου

Η διοίκηση του νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου» εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη της στην οικογένεια του 28χρονου για τη γενναία απόφασή της, αλλά και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της:

«Η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας».

Μια οικογένεια που βιώνει την απώλεια ενός νέου ανθρώπου επέλεξε, μέσα στη δική της οδύνη, να προσφέρει το πολυτιμότερο δώρο σε άλλους ανθρώπους: την ελπίδα για ζωή.