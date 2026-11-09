Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Ύποπτη μαύρη σακούλα στην Πανεπιστημίου

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στη συμβολή των οδών Βενιζελου και Ομήρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μαύρη σακούλα, με τις αρμόδιες αρχές να κινητοποιούνται άμεσα. Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί κλιμάκιο των ΤΕΕΜ για τον απαραίτητο έλεγχο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει δυσκολίες στην πρόσβαση και την κυκλοφορία στην περιοχή. Οι περιορισμοί εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν τουλάχιστον μία ώρα.

Οι οδηγοί και οι πεζοί καλούνται να αποφεύγουν το συγκεκριμένο σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση.