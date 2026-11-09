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Κέρκυρα: Ψάρευε με απαγορευμένο δίχτυ μηχανότρατας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/11/2026 17:54
Κέρκυρα: Ψάρευε με απαγορευμένο δίχτυ μηχανότρατας
Το μέγεθος του ματιού απο το δίχτυ ήταν μικρότερο του ελάχιστου επιτρεπόμενου Λ.Σ

Πρόστιμα και κατασχέσεις απο τους άνδρες του Λιμενικού Κέρκυρας που  εντόπισαν  μετά από έρευνα  στη θαλάσσια περιοχή «ΑΛΥΚΕΣ»  ένα αλιευτικό (Α/Κ) σκάφος να διενεργεί αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο «ΔΙΧΤΥ ΤΡΑΤΑΣ ΒΥΘΟΥ» (μηχανότρατα), μέρος του οποίου είχε μέγεθος ματιού μικρότερο του ελάχιστου επιτρεπόμενου.

Πρόστιμα και κατασχέσεις

Επίσης,  στη θαλάσσια περιοχή «ΆΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ», εντόπισαν  έναν  ερασιτέχνη  ψαρά  να έχει αλιεύσει πλεονάζοντα και υπομεγέθη αλιεύματα της οικογένειας των ροφοειδών.

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Κατασχέθηκαν το αλιευτικό εργαλείο, καθώς και τα αλιεύματα Λ.Σ

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ κατασχέθηκαν το αλιευτικό εργαλείο, καθώς και τα αλιεύματα, τα οποία διατέθηκαν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα του νησιού.

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