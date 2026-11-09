Λέσβος: Συνελήφθη 39χρονος με 8,5 κιλά κάνναβης

Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν το Σάββατο αστυνομικοί στη Λέσβο, με την κατηγορία της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών.

Οι έρευνες αποκάλυψαν περισσότερα από 8,5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και υπολείμματα ναρκωτικών, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 39χρονος εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ. φορτηγό στο οδικό δίκτυο Μυτιλήνης – Καλλονής. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, οι αστυνομικοί βρήκαν μέσα στο όχημα μία νάιλον συσκευασία με περίπου 1.035 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, η οποία και κατασχέθηκε.

Στη συνέχεια, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης. Εκεί εντοπίστηκαν ακόμη επτά νάιλον συσκευασίες με συνολικά 7.493 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και δέκα συσκευασίες που περιείχαν υπολείμματα της ίδιας ουσίας.

Οι έρευνες των αστυνομικών επεκτάθηκαν και σε δεύτερη κατοικία, στην ευρύτερη περιοχή του Πλωμαρίου. Σε αυτή βρέθηκαν περίπου τέσσερα γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν.

Μαχαίρι, κινητό και φορτηγό στα κατασχεθέντα

Εκτός από τις ποσότητες ναρκωτικών, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ένα μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο που είχε πάνω του ο 39χρονος όταν εντοπίστηκε. Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνεται και το Ι.Χ. φορτηγό που χρησιμοποιούσε, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, αποτελούσε μέσο τέλεσης παράνομων ενεργειών.

Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι ο συλληφθείς φέρεται να είχε στην κατοχή του τις συγκεκριμένες ποσότητες κάνναβης με σκοπό να τις διαθέσει σε τρίτους έναντι χρηματικής αμοιβής.

Την προανάκριση και τις έρευνες για την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.