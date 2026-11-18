Σε 2.820 νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού προχωρά το υπουργείο Παιδείας, για την κάλυψη των αναγκών στα σχολεία της χώρας κατά το διδακτικό έτος 2026-2027.

Οι προσλήψεις αφορούν την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη Γενική και την Ειδική Αγωγή, αλλά και τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Από το σύνολο των προσλήψεων, οι 1.720 αφορούν αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται 827 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 47 στην Ειδική Αγωγή και 780 στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προβλέπονται 889 προσλήψεις. Από αυτές, οι 81 αφορούν την Ειδική Αγωγή, οι 802 τη Γενική Εκπαίδευση και οι έξι εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 για τα Μουσικά Σχολεία.

Επιπλέον, τέσσερις προσωρινοί αναπληρωτές διατίθενται για τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Οι τρεις θα καλύψουν ανάγκες της Γενικής Εκπαίδευσης και ένας της Παράλληλης Στήριξης.

1.079 προσλήψεις ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού

Σημαντικό μέρος των νέων προσλήψεων αφορά και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής υποστήριξης. Ειδικότερα, το υπουργείο Παιδείας προσλαμβάνει 1.079 προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ωραρίου από τους κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Από αυτούς, 17 τοποθετούνται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 53 στην παράλληλη στήριξη, έξι στα ΚΕΔΑΣΥ και ένας στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης.

Παράλληλα, 244 προσλήψεις αφορούν τις ομάδες των ΕΠΑΛ και 758 τις ομάδες των γενικών σχολείων. Στα ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου διατίθενται ακόμη δύο αναπληρωτές. Ωστόσο, για 26 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί δεν βρέθηκαν διαθέσιμοι υποψήφιοι.

19 προσλήψεις στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Στις προσλήψεις περιλαμβάνονται ακόμη 19 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Οι επτά προέρχονται από την Ειδική Αγωγή και οι 12 από τη Γενική Εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται καλούνται να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 23 έως και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026.

Για τις διαδικασίες τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες, όπου απαιτείται, καθώς και για την ανάληψη υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes.