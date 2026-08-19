Χαλκιδική: Ψαράς τραυματίστηκε από σκάφος

Ένας 65χρονος αλλοδαπός ψαράς τραυματίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Συκιάς Χαλκιδικής από σκάφος.

Συγκεκριμένα, ο 65χρονος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος του οποίου χειριστής ήταν ένας 60χρονος. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Νέου Μαρμαρά και στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Ο 65χρονος μεταφέρθηκε στο λιμάνι Συκιών και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου. Από εκεί κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου όπου και νοσηλεύεται.

Το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού διενεργεί την προανάκριση.