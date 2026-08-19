Η παραλία των θαυμάτων: Απάνεμη με 7 μποφόρ

Είναι το απάνεμο διαμάντι της Κορινθίας και το καταφύγιο όλων όταν έχει αέρα: λόγω μορφολογίας- επικοινωνεί με τον Κορινθιακό μέσα από μια στενή δίοδο – η λίμνη Βουλιαγμένης Περαχώρας έχει μόνο φίλους. Και μάλιστα φανατικούς. Ειναι ρηχή και φιλική για τα παιδιά, ακόμα και με πολλά μποφόρ δεν έχει κύμα, έχει τιρκουάζ νερά και φυσικό ίσκιο. Απέχει μισή ώρα από το Λουτράκι μέσω Περαχώρας, μέσα από μια εύκολη διαδρομή με καλή σήμανση.

Βουλιαγμένη… πολιτεία

Οι ηλικιωμένοι της περιοχής, λένε ότι στα νερά της Λίμνης Βουλιαγμένης βρίσκεται μια βυθισμένη πολιτεία. Υποστηρίζουν πως αν σταθείς και την παρατηρήσεις προσεκτικά νύχτες με πανσέληνο, θα δεις στο κέντρο της να ξεπροβάλλουν οι στέγες. Τα παιδιά της περιοχής από την άλλη, ξενυχτούν συχνά με πανσέληνο χωρίς να έχουν διακρίνει τη βυθισμένη πολιτεία. Μεγαλώνοντας αρχίζουν να πιστεύουν όμως, λένε στην περιοχή. Κι αναλαμβάνουν αυτοί να διαδώσουν το μυστήριο…