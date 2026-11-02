Χαλκιδική: Παρίσταναν του τραπεζικούς και απέσπασαν 15.660 ευρώ

Σε ρόλο τραπεζικών μπήκαν τρεις επιτήδιοι σε χωριό της Χαλκιδικής εξαπατώντας ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Οι δύο έχουν συλληφθεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το τρίτο πρόσωπο ήταν εκείνο που τηλεφώνησε στο ηλικιωμένο ζευγάρι, προσποιούμενο τον τραπεζικό υπάλληλο. Τους είπε ότι έπρεπε να παραδώσουν τα χρήματα που έχουν στο σπίτι με την δικαιολογία, ότι αυτά είναι “παλιά” και λήγουν και ότι πρέπει να τα παραδώσουν πριν λήξει η ισχύς τους. Ο ένας εκ των συλληφθέντων παρέλαβε το χρηματικό ποσό και διέφυγε με αυτοκίνητο, το οποίο είχε νοικιάσει ο δεύτερος συλληφθείς.

Η “λεία” από την απάτη ανέρχεται τα 15.660 ευρώ

Οι αρχές προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι ενός ημεδαπού που επέβαινε στο όχημα και βρήκαν το ποσό των 1.000 ευρώ. Αντίστοιχα στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 90 ευρώ.

Οι αρχές αναζητούν τον συνεργό των συλληφθέντων.