Ασπρόπυργος: Συνελήφθησαν δύο άνδρες που πετούσαν μπάζα

Δύο άνδρες, ηλικίας 43 και 48 ετών, συνελήφθησαν στον Ασπρόπυργο, καθώς εντοπίστηκαν να πετούν μπάζα σε οικόπεδο της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 30ής Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια ελέγχου της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου.

Πώς εντοπίστηκαν οι δύο άνδρες

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της ειδικής ομάδας της ΓΑΔΑ εντόπισαν τους δύο άνδρες την ώρα που κινούνταν με φορτηγό μέσα σε οικόπεδο στον Ασπρόπυργο. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, προχώρησαν στην απόρριψη στερεών αποβλήτων και συγκεκριμένα μπάζων.

Οι αστυνομικοί τούς εντόπισαν επ’ αυτοφώρω και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου, ενώ το φορτηγό που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκε.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ θα συνεχιστούν.

Στόχος είναι να εντοπίζονται και να διαπιστώνονται παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση εντάσσεται στους ελέγχους για την αντιμετώπιση της παράνομης απόρριψης αποβλήτων, με την αστυνομία να επισημαίνει ότι οι σχετικές δράσεις θα συνεχιστούν.