Κόρινθος: Δύο συλλήψεις για απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου

Δύο άτομα, ηλικίας 38 και 16 ετών, συνελήφθησαν στην Κόρινθο χθες το απόγευμα, καθώς φέρονται να επιχείρησαν να κλέψουν σταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 18:20, όταν αστυνομικοί της Α2 ΟΠΚΕ Κορινθίας, που πραγματοποιούσαν περιπολία, εντόπισαν ύποπτη δραστηριότητα κοντά στο όχημα.

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Ο ένας μέσα στο παραβιασμένο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο υπόπτους βρισκόταν στο εσωτερικό του σταθμευμένου αυτοκινήτου, το οποίο είχε ήδη παραβιαστεί.

Ο δεύτερος εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το όχημα και φέρεται να είχε στην κατοχή του διαρρηκτικά εργαλεία.

Επιχείρησαν να φύγουν όταν είδαν τους αστυνομικούς

Οι δύο συλληφθέντες επιχείρησαν να διαφύγουν μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών. Οι άνδρες της Α2 ΟΠΚΕ Κορινθίας τους ακινητοποίησαν πριν απομακρυνθούν από το σημείο και προχώρησαν στις συλλήψεις τους.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.