Σάμος: Κατολίσθηση εγκλώβισε σχολικό λεωφορείο με έξι μαθητές

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι, στον Μαραθόκαμπο της Σάμου, όταν σχολικό λεωφορείο με έξι μαθητές Γυμνασίου ακινητοποιήθηκε εξαιτίας κατολισθήσεων.

Το περιστατικό δηλώθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής περίπου στις 15:15. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Οι δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και προσέγγισαν το ακινητοποιημένο λεωφορείο. Οι έξι μαθητές απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν αρχικά σε κατάλληλο σημείο, χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Στη συνέχεια, πυροσβεστικά οχήματα ανέλαβαν τη μεταφορά τους στις κατοικίες τους.