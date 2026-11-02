Ρόδος: Παραλίγο τραγωδία σε Ιρλανδική διάβαση – Σώθηκαν 4 άτομα

Στιγμές αγωνίας έζησαν τέσσερα άτομα το μεσημέρι, όταν το αυτοκίνητό τους εγκλωβίστηκε σε Ιρλανδική διάβαση στο Πολύστρατο της Λίνδου, στη Ρόδο.

Το νερό είχε μεγάλη ορμή και η στάθμη του είχε ανέβει τόσο, ώστε να καλύπτει σχεδόν τα τζάμια του οχήματος. Μέσα βρίσκονταν ένας Έλληνας άνδρας και τρεις αλλοδαποί, ένας άνδρας, μία γυναίκα και ένα ανήλικο παιδί.

Λίγο μετά τις 14:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό μέσω του 112.

Ο άμεσος γεωεντοπισμός επέτρεψε την κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης.

Στην περιοχή έσπευσαν συνολικά 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λίνδου.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν με προσοχή το ΙΧ, το σταθεροποίησαν και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και τους τέσσερις επιβαίνοντες.

Και οι τέσσερις διασώθηκαν χωρίς τραυματισμούς και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία το μεσημέρι της Δευτέρας.