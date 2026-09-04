Aπάτες τώρα και με QR code

Το ηλεκτρονικό έγκλημα δεν έχει τέλος. Νέες απάτες μέσω QR code…

΄΄Καμπανάκι΄΄ χτυπούν οι ειδικοί για την Κυβερνοασφάλεια, καθώς οι εγκληματίες του διαδικτύου βρήκαν νέο τρόπο για να εξαπατούν.

Το «quishing» είναι η νέα μορφή phishing. Η παγκόσμια εταιρεία κυβερνοασφάλειας ESET προειδοποιεί ότι οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται την εξοικείωση μας με τα QR code και πλέον προσπαθούν να μας «ψαρέψουν» κρύβοντας κακόβουλους συνδέσμους πίσω από αυτά.

–Πώς ένα QR code μπορεί να γίνει επικίνδυνο;

Οι κωδικοί QR είναι ιδανικοί για εξαπάτηση , καθώς ένας κακόβουλος σύνδεσμος ή ένα συνημμένο αρχείο κρύβονται πίσω από ένα φαινομενικά απλό «σχέδιο».Συγκεκριμένα είναι πολύ εύκολο να πέσεις στην παγίδα του, καθώς δεν έχει τόσο ξεκάθαρα ύποπτα στοιχεία, όπως ένα κείμενο που μπορεί να παρουσιάζει ορθογραφικά λάθη ή παράξενο περιεχόμενο.

Επίσης, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου, οι διαδικτυακοί απατεώνες προσθέτουν σε ένα mail λογότυπα από γνωστές υπηρεσίες . Σκόπος τους είναι να πείσουν τους στόχους τους ότι πρόκειται για κάτι απλό, όπως μία ενημέρωση ασφαλείας, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί τον δίαυαλο για να σου κλέψουν τον αριθμό της κάρτας, κωδικούς ασφαλείας και άλλα προσωπικά στοιχεία .

–Πώς μπορούμε να προστατευτούμε; Τι προτείνει η ESET