Τρελή πορεία με κλεμμένο ΙΧ – Tαξί κατέληξε σε αυλή

Άγιο είχε ένας οδηγός ταξί στην Ηλιούπολη όταν είδε ένα αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα να χτυπάει στο πλάι το αυτοκίνητο του .

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα το Ταξί να βγει εκτός πορείας, να σπάσει τα κάγκελα και να μπει στην αυλή μιας πολυκατοικίας .Μετά το αρχικό σοκ , ο οδηγός του Ταξί και οι κάτοικοι της περιοχής σύμφωνα με μαρτυρίες , είδαν τον οδηγό του ΙΧ να εγκαταλείπει το σημείο και να τρέπεται σε φυγή . Για μια στιγμή όπως αναφέρουν οι αυτόπτες μάρτυρες ΄΄ γύρισε πίσω κάτι πήρε μάλλον κάποιο τσαντάκι και έφυγε τρέχοντας“.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα και δεν τραυματίστηκε κάποιος σοβαρά. Μετά από την έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο ήταν κλεμμένο.Η οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης είναι γνωστή στην Ηλιούπολη ως οδός ατυχημάτων, αφού η απροσεξία των οδηγών και η μεγάλη ταχύτητα που αναπτύσσουν σε συνδυασμό με την κακή ορατότητα στις διασταυρώσεις οδηγούν σε παρόμοια ατυχήματα.