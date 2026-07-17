Ασπρόπυργος : Νέα αυτοψία στο εργοστάσιο – Αποκλειστικό βίντεο
Νέα αυτοψία πραγματοποιείτε στο εργοστάσιο που καταστράφηκε ολοσχερώς στον Ασπρόπυργο.
Όπως βλέπετε στο αποκλειστικό βίντεο της τηλεόρασης του ALPHA, ειδικός πυροτεχνουργός, που όρισε η ανακρίτρια που ερευνά την υπόθεση, συλλέγει στοιχεία συνοδευόμενος από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
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Στο επίκεντρο και τα νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του ALPHA.
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