Ασπρόπυργος : Νέα αυτοψία στο εργοστάσιο – Αποκλειστικό βίντεο

Νέα αυτοψία πραγματοποιείτε στο εργοστάσιο που καταστράφηκε ολοσχερώς στον Ασπρόπυργο.

Όπως βλέπετε στο αποκλειστικό βίντεο της τηλεόρασης του ALPHA, ειδικός πυροτεχνουργός, που όρισε η ανακρίτρια που ερευνά την υπόθεση, συλλέγει στοιχεία συνοδευόμενος από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Στο επίκεντρο και τα νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του ALPHA.