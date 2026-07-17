Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

Η καλοκαιρινή έξοδος των αδειούχων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα για τους δημοφιλείς προορισμούς της χώρας.

Αυξημένη είναι από το πρωί είναι η κίνηση στο Λιμάνι του Πειραιά .

Χθες από Λαύριο, Πειραιά και Ραφήνα αναχώρησαν 45 πλοία με 29.965 επιβάτες.

Οι αδειούχοι των ημερών δηλώνουν ιδιαίτερο τυχεροί καθώς τις ημέρες που ακολουθούν αναμένεται ο υδράργυρος στην Αθήνα να φτάσει τους 40 βαθμούς.