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Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
17/07/2026 12:31

Η καλοκαιρινή έξοδος των αδειούχων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα για τους δημοφιλείς προορισμούς της χώρας.

Αυξημένη είναι από το πρωί είναι η κίνηση στο Λιμάνι του Πειραιά .

Χθες από Λαύριο, Πειραιά και Ραφήνα αναχώρησαν 45  πλοία με 29.965 επιβάτες.

Οι αδειούχοι των ημερών δηλώνουν ιδιαίτερο τυχεροί καθώς τις ημέρες που ακολουθούν αναμένεται ο υδράργυρος στην Αθήνα να φτάσει τους 40 βαθμούς.

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