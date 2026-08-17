Νεκρός 29χρονος στην Ε.Ο. Μουδανιών-Συκιάς μετά από τροχαίο

Θανατηφόρο τροχαίο, σημειώθηκε στο 84,7 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών- Συκιάς, με αποτέλεσμα, ένας 29χρονος, να χάσει τη ζωή του.

Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια περιπολίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εντοπίστηκε όχημα, που οδηγούσε ο 29χρονος.

Είχε εκτραπεί της πορείας του, και προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες, ενώ, είχε ανατραπεί σε αγροτεμάχιο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 29χρονου άνδρα.

Εν τω μεταξύ, το αστυνομικό τμήμα Σιθωνίας, διενεργεί προανάκριση για τα αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα.