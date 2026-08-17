Ζάκυνθος: Τα πιάτα για σπάσιμο ήρθαν με … κλαρκ

Τα… σπάσανε στην κυριολεξία σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο όταν κλαρκ ήρθε φορτωμένο με πιάτα στην πίστα για σπάσιμο.

Το απίστευτο σκηνικό διαδραματίστηκε σε πανηγύρι στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου την ώρα που στην πίστα τραγουδούσε η Τζένη Κατσίγιαννη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το κέφι είχε “ανάψει” για τα καλά, όταν το κλαρκ φορτωμένο με κούτες πιάτα πάνω σε παλέτες, μπήκε στην πίστα και οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να τα σπάνε.

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Βουνό από πιάτα στην πίστα αποτύπωσαν το μέγεθος της χαράς στο γλέντι.

Πηγή βίντεο: Facebook Παναγιώτης Φωτεινόπουλος