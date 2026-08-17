ΚΟΚ: 349 παραβάσεις για μη χρήση κράνους στα νησιά του Ιονίου

Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», για τη συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Κατά την 59η εβδομάδα εφαρμογής της δράσης, (10- 16/8/2026), πραγματοποιήθηκαν 1.383 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 349 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους (136 στην Κέρκυρα, 103 στη Ζάκυνθο, 64 στη Λευκάδα και 46 στην Κεφαλονιά).

Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούσαν 272 οδηγούς (εκ των οποίων 142 σε δίκυκλα, 93 σε οχήματα Ε.Π.Η.Ο. και 37 σε οχήματα ATV «γουρούνες») και 77 επιβάτες.

Να σημειωθεί, ότι οι ποινές , σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας, έχουν ως εξής:

– 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δίκυκλου (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

– 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δίκυκλου.

– 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά.