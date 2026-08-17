Ξάφριζαν ηλικιωμένους- Στη δημοσιότητα φωτογραφίες μελών της σπείρας

Στο φως της δημοσιότητας τα πρόσωπα – μέλη σπείρας που εξαπατούσαν ηλικιωμένους με στόχο να τους κλέψουν.

Η υπόθεση αφορά την ποινική δίωξη σε βάρος των τριών ανδρών οι οποίοι προσποιούμενοι είτε λογιστές είτε υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας έκλεβαν ηλικιωμένους.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία πρόκειται για τους Ιωάννη Σταύρου, Ιωάννη Αγγελόπουλο και Παναγιώτη Δημητρίου.

Πως δρούσε η σπείρα

Η δράση της σπείρας εκτεινόταν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Τα μέλη της σπείρας τηλεφωνούσαν στους ηλικιωμένους χρησιμοποιώντας επιχειρησιακούς αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων οι οποίοι είχαν καταχωρηθεί σε πρόσωπα που δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα. Οι υποτιθέμενοι λογιστές, ενημέρωναν τους ηλικιωμένους ότι εκρεμμούσε δήθεν οφειλή στην Εφορία. Όταν παρίσταναν τους υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας ισχυρίζονταν ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Και στις δύο περιπτώσεις έπειθαν τους ηλικιωμένους να τοποθετήσουν χρηματικό ποσό ή κοσμήματα σε σημείο του σπιτιού τους. Μέλη της σπείρας κρατούσαν απασχολημένους στο τηλέφωνο τα θύματά τους όσο οι άλλοι έκλεβαν τα χρηματικά ποσά και τα χρυσαφικά.

Όπως σημειώνει η Αστυνομία, τα πρόσωπα των μελών δίνονται στη δημοσιότητα προκειμένου να ανιχθευθούν και άλλες απάτες που έχουν διαπραχθεί από τους τρεις άνδρες. Όσοι αναγνωρίζουν τους τρεις άνδρες και θεωρούν πως έχουν εξαπατηθεί να επικοινωνήσουν με τις αρχές.