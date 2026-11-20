Έκρηξη σημειώθηκε σε θαλαμηγό,σημαίας Βουλγαρίας, στην μαρίνα Σάνη στην Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκάφος επέβαινε ένας άνθρωπος, ο καπετάνιο, ο οποίος τραυματίστηκε.

Στο σημείο έπσευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Ο άνδρας φέρει ελεφρά εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο.

Από το συμβάν σημειώθηκε εισροή υδάτων στο σκάφος και γίνονται εργασίες απάντλησης. Στο σημείο τοποθετήθηκε προληπτικά και αντιρρυπαντικό φράγμα.